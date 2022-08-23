السعودية توافق على نقل ملكية الأصول والالتزامات في الخدمات الصحية إلى شركة الصحة القابضة

وافقت السعودية على نقل ملكية الأصول والالتزامات في الخدمات الصحية إلى شركة الصحة القابضة .

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وقرر الاجتماع موافقة على نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.

جاء القرار ضمن قرارات أخرى وافق عليه مجلس الوزراء السعودي منها نظام السياحة الجديد.

وأشار وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن نظام السياحة الذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم يأتي منسجمًا مع توجيهات القيادة لبناء قطاع سياحي منافس عالميًا.

وقال :” إنه منذ إطلاق إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية في 2019م بدأنا مسيرة العمل من أجل تنظيم القطاع، وكانت فترة جائحة “كوفيد ـ 19″ حافلة بالكثير من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود”.

وأضاف: “أكملنا بناء منظومة السياحة ممثلة في إنشاء وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي ومجلس التنمية السياحي ومجالس المناطق، كما عملنا على تعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة، ويعد هذا الأمر مهماً للغاية لجذب الاستثمارات وتحفيزها، إذ كان من الضروري وضع معايير واضحة، تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر”.