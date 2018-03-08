السعودية توافق على استيراد الفراولة والفلفل المصري‎

البلتاجي: الموافقة جاءت بعد تطبيق معايير الجلوبال جاب الزراعة: وعد سعودي باستئناف تصدير الفراولة والفلفل مرة أخرىالصاوي أحمدتلقت وزارة الزراعة والمجلس التصديري الحاصلات الزراعية والجمعيات التصديري وعدا من المملكة العربية السعودية بفتح السوق الأكبر في المنطقة لمحاصيل الفراولة والفل

البلتاجي: الموافقة جاءت بعد تطبيق معايير الجلوبال جاب

الزراعة: وعد سعودي باستئناف تصدير الفراولة والفلفل مرة أخرى





الصاوي أحمد





تلقت وزارة الزراعة والمجلس التصديري الحاصلات الزراعية والجمعيات التصديري وعدا من المملكة العربية السعودية بفتح السوق الأكبر في المنطقة لمحاصيل الفراولة والفلفل مرة أخرى بعد تطبيق معايير الجلوبال جاب عليهما أسوة بما حدث مع السوق الإماراتي مؤخرًا.

أكد الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود اتفاق مصري سعودي على إلغاء حظر استيراد السعودية للفراولة والفلفل المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة بعد عقد لقاءات مع وزيري زراعة البلدين مؤخرًا.

وأوضح نائب وزير الزراعة أن سيتم الاعلان عن القرار عقب عودة وزير الزراعة من جولته الاوروبية.

وأضاف الحداد أن هذه الخطوة سبقتها لقاء مشترك بين الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة مع نظيره السعودي خلال زيارة الأخير للقاهرة، الأحد الماضي.

ونوه بأن اللقاء الثنائي تطرق إلى أن مصر تطبق منظومة الصادرات الزراعية على جميع المنتجات التصديرية الزراعية وفقا لاتفاقات دولية تراعي النسب المسموح بها دوليًّا من متبقيات المبيدات كأحد أركان جودة وسلامة المحاصيل الزراعية.

من جانبه قال المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية منتجي ومصدري الحاصلات البستانية “هيا”، إن القرار السعودي برفع الحظر سيكون في غضون أسبوع على أكثر تقدير، حيث تم منح الوفد المصري وعدًا بذلك، وسيتم الإعلان عنه قريبا .

وأوضح أن الحكومة تخطط للتوسع في تطبيق منظومة الصادرات الزراعية وفقًا للقرار المشترك بين وزيري الزراعة والتجارة رقم 670 لسنة 2017، لكي يمتد إلى محاصيل تصديرية إضافية سيتم الإعلان عن الانتهاء منها مثل منظومة صادرات الجوافة المصرية والرمان، بالإضافة إلى المنظومة الحالية لتصدير العنب والفراولة والفلفل.

وأكد البلتاجي أن إعلان القرار السعودي بفتح الباب أمام الصادرات الزراعية من الفلفل والفراولة خلال الأيام المقبلة، يؤكد دور مصر المهم في تفعيل منظومة الصادرات المصرية التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية «هيا»، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، كما يؤكد سياسة المملكة تجاه الصادرات الزراعية المصرية الجديدة التي أصبحت أكثر مرونة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي علي رفع الحظر عن محاصيل الفراولة والفلفل خلال زيارة الوفد الزراعي المكون من رئيس المجلس التصديري الحاصلات الزراعية النائب عبد الحميد الدمرداش والدكتور أحمد العطار رئيس قطاع الحجر الزراعي التي استمرت لعدة أيام.

وأكد أن القرار السعودي جاء بعد التأكد من تطبيق المعايير والمواصفات القياسية العالمية في التصدير، وسيكون إلغاء الحظر رسميًّا عقب عودة وزير الزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي من جولته خارج المملكة السعودية.

وأوضح المصدر أن الاتفاق يشكل أولى الخطوات لاستعادة دور الصادرات الزراعية المصرية في المنطقة العربية وخاصة الدول التي نرتبط بها بعلاقات خاصة، وهي دول الخليج العربي مثل السعودية والإمارات والكويت والبحرين.

وأضاف أنه تم خلال لقاء الوفد المصري والسعودي، استعراض خطوات تطبيق منظومة الصادرات المصرية على الفلفل والفراولة، وباقي المحاصيل التصديرية الرئيسية ضمن خطوات مصرية جادة لتطوير الصادرات وفقًا للمعايير الدولية المعنية بذلك وحرصًا على تميز العلاقات المصرية مع الدول الخارجية، مشيرًا إلى أن طموحات مصر تتجاوز الرقم الحالي من الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة والبالغة 5 مليارات دولار.