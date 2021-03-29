نقل وملاحة

السعودية تهنئ مصر بنجاح جهود تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

أشادة بكفاءة أبناء مصر وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي
المال - خاص 11:17 م, الأثنين, 29 مارس 21 11:17 م, الأثنين, 29 مارس 21

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أعرب السعودية عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس .

وثمنت المملكة على وجه الخصوص قيادة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء مصر وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي ، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وجددت المملكة وقوفها ودعمها المستمر لمصر وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية في قناة السويس.

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في سياق متصل، هنأ سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم، مصر قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة نجاح هيئة قناة السويس والسُلطات المصرية في التعامل الناجح والمثالي مع الحادثة العرضية لجنوح سفينة الحاويات البنمية، وإعادة حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.

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وأشار سفير المملكة لدى مصر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم إلى قيامه بالتواصل مع المسؤولين في مصر، ونقل لهم وقوف المملكة إلى جانب مصر في هذه الأزمة العابرة واستعدادها للإسهام في تقديم أية مساعدات فنية ولوجستية وفق ما تراه، مُشيداً بحسن إدارة السُلطات المصرية لهذه الأزمة التي تمت معالجتها في فترة قياسية بسواعد الكفاءات المصرية.

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بقلم المال - خاص

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