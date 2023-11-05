السعودية: تهديد غزة بالنووي يعكس وحشية أعضاء في حكومة إسرائيل

أدانت السعودية تصريحات وزير إسرائيلي حول احتمالية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: “ندين بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر”.

وأضافت: “تظهر (التصريحات) تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية”.

وتابعت: “إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية”.

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، قال في مقابلة مع راديو كول بيراما، إن “إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة”.

ولاحقا، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تعليقات إلياهو منفصلة عن الواقع، مؤكدا أن جيش بلاده يلتزم بالقوانين الدولية لتجنب قتل المدنيين.

وعلّقت الحكومة الإسرائيلية حضوره جلساتها حتى إشعار آخر.