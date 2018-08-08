السعودية تهدد بوقف استيراد الرمان من مصر

■ دمرداش: تشكيل لجنة من «الزراعة» والمجلس التصديرى و«هيا» لضمان جودة الحاصلات أحمد اللاهونى:هددت السعودية بوقف استيراد محصول الرمان من مصر خلال الموسم الحالى إذا تم اكتشاف وجود شحنات مخالفة أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، حسبما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التجارة والص

■ دمرداش: تشكيل لجنة من «الزراعة» والمجلس التصديرى و«هيا» لضمان جودة الحاصلات



أحمد اللاهونى:

هددت السعودية بوقف استيراد محصول الرمان من مصر خلال الموسم الحالى إذا تم اكتشاف وجود شحنات مخالفة أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، حسبما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة.

وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تبلغ فيها السعودية القاهرة نيتها اتخاذ قرار حظر الاستيراد قبل تنفيذه، إذ اتخذت المملكة عدة قرارات سابقة خلال المواسم الماضية بوقف استيراد محاصيل «الجوافة والفلفل والفراولة دون إنذار سابق، لكن سرعان ما نجحت الجهات المعنية بالملف فى فك الحظر بعد تطبيق منظومة فحص الحاصلات الزراعية الجديدة.

وطبقت وزارتا التجارة والزراعة منظومة جديدة لفحص الصادرات الزراعية متوافقة مع «الجلوبال جاب» وتعنى الممارسات الزراعية الجيدة وهى نظام «تكويد» الصادرات الذى بمقتضاه تحصل الشركة على كود يتم لصقه على الشحنات الخاصة بها، متيحا آلية التتبع العكسى لمنتجها، وبالتالى يسهل ضبط المخالفين وتوقيع العقوبات عليهم.

من جهته، أثنى عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، على موقف السعودية بإبلاغ مصر نيتها قبل اتخاذ أى قرار، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من الحجر الزراعى والمجلس التصديرى للحاصلات وجمعية «هيا» لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، لتطبيق القرار الوزارى رقم 670 لسنة 2017 والخاص بفحص الحاصلات لضمان جودة الصادرات.

وتتضمن المنظومة الجديدة فحص وتحليل جميع الشحنات المصدرة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح بها.

وقال إن اللجنة توجهت إلى مزارع الرمان بمحافظة أسيوط لفحص المزارع والمحصول، ومعرفة مدى مطابقته للمواصفات حفاظًا على سمعة الحاصلات المصرية بالخارج، لافتًا إلى أن اللجنة ستظل مقيمة بالصعيد نحو شهر ونصف لضمان تنفيذ المطلوب.

وأصدرت وزراة الزراعة مؤخرًا عدة آليات لتصدير الجوافة والرمان التى بدأت فى تطبيقها على المحصولين لأول مرة الموسم الصيفى الحالى، وتتمثل الاشتراطات الجديدة للتصدير فى منع محطات التعبئة من العمل لأكثر من شركة فى وقت واحد، وأن يتم وضع كود واحد للشحنة نفسها، على أن يتم تسجيل كود المحطة على العبوات، وكذلك الإبقاء على سجلات المصدرين داخل المحطة، وفى حال عدم تواجدها سيتوقف عمل الحجر الزراعى مع الشركة والمحطة وسحب لجان الحجر الزراعى المكلفة بالرقابة على المحطة لحين الانتهاء من التحقيقات فى عدم وجود السجلات.

كما تتضمن التزام المحطات بإصدار تعهد عن كل شحنة عملت عليها وذكر اسم الشحنة والأكواد مع توقيع صاحب المحطة، وختم لجنة الحجر الزراعى المكلفة بإرفاق الأوراق مع الشحنة، وكذلك وقف تصدير شحنات بها متبقيات للمبيدات أكثر من المعدلات المسموح بها لعدم التعرض لوقف كود المحطة والشركة لحين انتهاء التحقيقات، على أن تتم معاينة المحطة أو الشركة كل 15 يوما بواقع عينة لكل 10 أفدنة، وفى حال تكرار هذا الخطأ تزيد مدة الوقف لنهاية الموسم التصديرى.

يشار إلى قطاع الحاصلات الزراعية، قد عانى قرارات حظر اتخذتها بعض الدول العربية والأوربية خلال الموسم الماضى 2016/2017، لكن الحكومة متمثلة فى وزارتى التجارة والزراعة نجحت فى استئناف التصدير لتلك الدول مرة أخرى باستثناء محصول الجوافة الطازجة للسعودية وجميع المحاصيل للسودان، وما زالت المفاوضات معها مستمرة حتى الآن.

وحققت صادرات الحاصلات الزراعية نسبة زيادة بلغت %0.9، وسجلت مليارا و424 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل مليار و412 مليونًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وبلغت صادرات الرمان الموسم الماضى 34 ألف طن.

من ناحية أخرى، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من 2018 بقيمة 150 مليون دولار وفق بيان صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، كشف عن استحواذ الدول العربية على %52 من جملة صادرات الأغذية المصنعة المصرية بقيمة 753 مليون دولار خلال الفترة، ثم الاتحاد الأوروبى بنسبة %15 وبقيمة 213 مليون دولار، والدول الافريقية غير العربية %13، أمريكا %4، وأخرى %16.

وجاءت الأردن فى الترتيب الثانى بين الدول العربية المستوردة للأغذية المصنعة من مصر بقيمة 75 مليون دولار، ثم ليبيا 71 مليوناً والإمارات 62 مليوناً واليمن 58 مليوناً والعراق 50 مليوناً والمغرب 41 مليوناً فالجزائر 40 مليوناً.