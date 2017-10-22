السعودية تنفي زيارة أحد مسؤوليها لإسرائيل سرا

متابعاتنفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، مساء الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن زيارة أحد المسؤولين في المملكة لإسرائيل سرا.ووفق ما نقلته الوكالة الرسمية السعودية واس، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تعليقا على الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام المعادية وغيرها من أن أحد المسؤولي

متابعات





نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، مساء الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن زيارة أحد المسؤولين في المملكة لإسرائيل سرا.

ووفق ما نقلته الوكالة الرسمية السعودية واس، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تعليقا على الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام المعادية وغيرها من أن أحد المسؤولين في المملكة العربية السعودية زار اسرائيل سراً

وأكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة.



وأضاف المصدر بأن المملكة العربية السعودية كانت دائما واضحة في تحركاتها واتصالاتها وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن.



واختتم المصدر تصريحه بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والحقيقة فيما تنقله.

وأؤكداً أنه لن يتم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات والأخبار المعروف أهدافها ومن وراءها ، ولن يتم التعليق عليها مستقبلاً ولا على ما يروجه الإعلام الكاذب المعادي تجاه المملكة العربية السعودية ومسؤوليها في هذا الخصوص.



وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية الناطقة باللغة العربية قد قالت في السابع من الشهر ذاته، إن أميرا من البلاط الملكي السعودي زار إسرائيل سرا، وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام.

وللمملكة موقف معلن رافض للتطبيع مع إسرائيل شريطة القبول أولا بمبادرة السلام العربية