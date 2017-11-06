السعودية تنفي تأجيل الرسوم المفروضة على أسر الوافدين

وكالة الأنباء السعوديةنفت وزارة المالية السعودية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول "مزاعم" تأجيل تحصيل الرسوم المرفوضة على أُسر ومرافقي الوافدين الأجانب العاملين لديها.وقالت الوزارة: "إن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أُعلن سابقًا لم يطرأ عليه أي تعديل

وكالة الأنباء السعودية

نفت وزارة المالية السعودية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول “مزاعم” تأجيل تحصيل الرسوم المرفوضة على أُسر ومرافقي الوافدين الأجانب العاملين لديها.

وقالت الوزارة: “إن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أُعلن سابقًا لم يطرأ عليه أي تعديل، وتؤكد وزارة المالية أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ اليوم بأية تصريحات بهذا الخصوص”.

وأوضحت أن ما جاء في تصريحات وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان خلال اليومين السابقين، “إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيرة إلى أن تلك التعديلات سيتم الإعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018”.

وتابعت: “بيّن الجدعان خلال ذلك التصريح أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020 ليس هدفًا، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهًا بأنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023؛ للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018 يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر”.