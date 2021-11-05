سيـــاســة

السعودية تناشد مواطنيها مغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة ممكنة

طلبت ‏سفارة المملكة العربية السعودية فى أديس أبابا من مواطنيها مغادرة إثيوبيا بسبب التدهور الأمنى هناك ، وفقا لتغريدة على حساب السفارة الرسمي على موقع تويتر . https://twitter.com/ksaembassyet/status/1456612015779323909?s=19&fbclid=IwAR1h2dZhpOLZlvjruBz_H6tO30WCBD5s59HI0cFY53NDY2Jr44XxRf4ijko وكانت قوات تيجراي انضمت إلى جماعات مسلحة ومعارضة أخرى في تحالف ضد…

محمود خاطر 5:00 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21 5:00 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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طلبت ‏سفارة المملكة العربية السعودية فى أديس أبابا من مواطنيها مغادرة إثيوبيا بسبب التدهور الأمنى هناك ، وفقا لتغريدة على حساب السفارة الرسمي على موقع تويتر .

وكانت قوات تيجراي انضمت إلى جماعات مسلحة ومعارضة أخرى في تحالف ضد رئيس الوزراء أبي أحمد، للسعي إلى فترة انتقال سياسي بعد عام من الحرب المدمرة.

ويشمل التوقيع على إنشاء التحالف الجديد، والذي جرى في واشنطن، اليوم الجمعة، قوات تيجراي، التي تقاتل القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة، بالإضافة إلى جيش تحرير أورومو، الذي يقاتل الآن إلى جانب قوات تيغراي، وسبع مجموعات أخرى من جميع أنحاء البلاد.

ويسعى التحالف الجديد المسمى “الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية” إلى “إقامة ترتيب انتقالي في إثيوبيا” حتى يتمكن رئيس الوزراء من الرحيل في أسرع وقت ممكن، حسبما قال يوهانيس أبرهة، أحد المنظمين، وهو من مجموعة تيجراي.

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بقلم محمود خاطر

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