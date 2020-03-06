السعودية تمنع الحضور الجماهيري في المباريات الرياضية بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كل الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت 7 مارس 2020م وحتى إشعار آخر.

جاء ذلك بناءً على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحرصاً من الوزارة على سلامة الجميع.

وأضافت: تود وزارة الرياضة التنويه إلى أنه سيتم التنسيق مع الأندية التي ستلعب غداً السبت في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لاسترجاع قيمة التذاكر المدفوعة من الجماهير وإيجاد الآلية المناسبة لذلك. تود وزارة الرياضة التنويه إلى أنه سيتم التنسيق مع الأندية التي ستلعب غداً السبت في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لاسترجاع قيمة التذاكر المدفوعة من الجماهير وإيجاد الآلية المناسبة لذلك— وزارة الرياضة (@gsaksa) March 6, 2020

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت منذ أيام إيقاف العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتاً، وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، نقلا عن موقع العربية.