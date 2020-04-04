اقتصاد وأسواق

السعودية تمدد «هوية مقيم» آليا ومجانا للوافدين بالداخل والخارج حتي يونيو المقبل

ووزارة القوي العاملة في مصر هذا الإجراء يحفظ حقوق العمالة المصرية خلال ازمة كورونا.
دعاء حسني 8:23 م, السبت, 4 أبريل 20 8:23 م, السبت, 4 أبريل 20

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان،  تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن هوية المقيم.

وأوضح المستشار العمالي أحمد رجائي، أن إدارة الجوازات السعودية  بدأت في تمديد «هوية مقيم» آليا للوافدين داخل وخارج المملكة؛ لمدة 3 أشهر ودون مقابل مالي وذلك للذين تنتهى إقامتهم خلال الفترة 18 مارس الماضي وحتي 30 يونيو المقبل. وذلك للعاملين بالمهن التجارية والصناعية.

وقال المستشار العمالي، إن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين للتعامل مع تداعيات جائحة  كورونا المستجد، ومنع تفشي الفيروس .

وأوضح هيثم سعد الدين ، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتي في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، للوقوف علي أحوالهم في دول العمل ، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا”، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

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بقلم دعاء حسني

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