السعودية تمدد مهلة مخالفي نظامي العمل والإقامة حتى 15 أكتوبر

دعاء حسنى أعلنت السلطات السعودية تمديد حملة "وطن بلا مخالف"، حتى 15 أكتوبر المقبل، وذلك لمغادرة المملكة طواعية للمخالفين لنظامى الإقامة والعمل من تلقاء أنفسهم من مختلف الجنسيات.وأعلنت الوزارة في البيان الصادر عنها اليوم، عن تلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك من المستشار العما



دعاء حسنى

أعلنت السلطات السعودية تمديد حملة “وطن بلا مخالف”، حتى 15 أكتوبر المقبل، وذلك لمغادرة المملكة طواعية للمخالفين لنظامى الإقامة والعمل من تلقاء أنفسهم من مختلف الجنسيات.

وأعلنت الوزارة في البيان الصادر عنها اليوم، عن تلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك من المستشار العمالي حسام طلبة بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، مشيرأ إلي أن التمديد جاء بعد المهلة الأخيرة، التي منحتها المملكة العربية السعودية، لمخالفي نظامي الحج والعمرة لمغادرة المملكة إلي بلدانهم من تلقاء أنفسهم دون دفع غرامات، تحت عنوان الحملة الوطنية.

من جانبه أهاب “سعفان” مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من المصريين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة، أو لم يغادروا قبل انتهائها بضرورة سرعة التقدم لدي إدارة الوافدين في المناطق لإنهاء إجراءات الاستفادة والمغادرة قبل انتهاء المهلة التي تم الإعلان عنها من قبل السلطات السعودية.

ودعا الوزير المواطنين المصريين المخالفين ممن لديهم استفسارات أو انتهت صلاحية جوازات سفرهم إلي التقدم فورا للسفارة بالرياض أو القنصلية بجدة أو مكتبها الدائم في مركز توقف الشمسي (مبني 4) أو مكتب التمثيل العمالي للاستعلام واستخراج وثائق السفر حتي يمكنهم الحصول علي تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية، مؤكدا أن المستشارين العماليين بالرياض وجدة علي أتم استعداد لتسهيل إجراءات سفر المخالفين في إطار دورهم رعاية وحماية العمالة المصرية.

وأشار تقريرين للمستشارين العماليين حسام طلبة بالرياض، ورمضان عثمان بجدة، إلي أن التمديد يشمل المتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو مرور أو عبور، وكل من يحمل إقامة نظامية “هوية مقيم” في المملكة، وانتهت صلاحيتها ولم يقيم بتجديدها أو من قدم إلي السعودية بتأشيرة عمل ولم يصدر له إقامة بعد 90 يوما، فضلا من عليه مخالفة حج بدون تصريح، وبلاغ تغيب عن العمل “هروب ” قبل تاريخ الإعلان عن مد المهلة، والمتسللين عبر أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سوف يتعرض المخالف لعقوبة السجن والغرامة المالية والترحيل إذا كان المخالف وافدا.