السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى نهاية العام

تعتزم المملكة العربية السعودية تمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، حسبما ذكر مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية.

وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري.

وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، وفق بيان وزارة الطاقة السعودية تلقى موقع “العربية نت” نسخة منه.

كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو، إضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول “أوبك بلس” بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 1.59 دولار، أو 1.75%، إلى 90.59 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أكتوبر 1.86 دولار، أو 2.17%، إلى 87.41 دولار للبرميل.