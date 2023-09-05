السعودية تمدد الخفض التطوعي لإنتاج النفط حتي نهاية العام

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية اليوم الثلاثاء أن المملكة ستمدد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، لثلاثة شهور أخرى حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023؛ وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وأوضح المصدر – حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) – أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.