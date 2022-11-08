السعودية تمدد الإقامة في تأشيرة الزيارة إلى 3 أشهر بدلا من 30 يوما.. وتلغي رسوم الترانزيت

قررت السعودية تمديد فترة الإقامة للحاصلين على تأشيرة الزيارة (تأشيرة الدخول لمرة واحدة) إلى 3 أشهر بدلا من 30 يوما.

مدة الإقامة في تأشيرة الزيارة للسعودية

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن مجلس الوزراء السعودي وافق على تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة لتكون 3 أشهر.

وكانت مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرة دخول السعودية لمرة واحدة قبل هذا القرار هي 30 يوماً فقط، على أن يتاح تجديدها وفقا لضوابط مختلفة.

ولم تحدد الحكومة السعودية موعد دخول القرار الجديد حيز التنفيذ.

إلغاء رسوم الترانزيت

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (الترانزيت) 3 أشهر ومدة الإقامة 96 ساعة (4 أيام)، وبدون رسم.

وكانت تأشيرة الترانزيت في السابق صالحة لمدة 96 ساعة من تاريخ رحلة الذهاب، ورسومها 300 ريال سعودي (للترانزيت الجوي).

التأشيرة متعددة الزيارات

وحسب موقع “العربية نت” فإن الحكومة السعودية أبقت على نظام استخراج التأشيرة متعددة الزيارات.

والتأشيرة متعددة الزيارات صالحة لمدة سنة كاملة، وتتيح الإقامة في السعودية لمدة تصل إلى 90 يوماً (3 أشهر).

المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة الزيارة للسعودية:

إثبات على وجود مقر سكن

تذكرة العودة

إثبات وجود مهنة

السيولة المالية/ كشف الحساب المصرفي

خط سير الرحلة

المعلومات الشخصية الكاملة

عنوان السكن

مدة استخراج تأشيرة الزيارة للسعودية:

وفقا لموقع “روح السعودية” الرسمي المدعوم من الهيئة السعودية للسياحة، فإن مدة استخراج التأشيرة عادة ما تستغرق من يوم إلى يومي عمل في معظم الحالات.