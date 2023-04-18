السعودية تلغي لاصق التأشيرات للقادمين من 7 دول بينها مصر (مستند)

قررت المملكة العربية السعودية، الغاء لاصق تأشيرات العمل والزيارة والإقامة الصادرة من بعض ممثليات (قنصليات) المملكة من بعض الدول منها مصر.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، منشورا تم توزيعه على شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بما يشمل الطيران الخاص.

وذكر المنشور أنه تم اعتماد الغاء لاصق تأشيرات العمل والزيارة والاقامة الصادرة من ( قنصليات ) ممثليات المملكة في دول الامارات ومصر والاردن، واندونيسيا والفلبين، والهند وبنجلاديش .

وأوضحت الهيئة أنه تم استبدال هذا اللاصق بتأشيرة مطبوعة على ورقة مقاس A4 تتضمن معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر.

وذكرت الهيئة، أنه يتم السماح لجميع شركات الطيران بنقل المسافرين القادمين الى المملكة حاملي التأشيرات سواء العمل والزيارة أو الاقامة في الدول المشار اليها دون وجود لاصق تأشيرات، حيث بالامكان التأكد من صلاحية التأشيرات عبر رمز الاستجاية السريعة ( QR ) المطبوعة على ورقة مقاس A4 والتي تحتوي على جميع معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر.

كما يسري العمل بهذا التعميم اعتبارا من 11 شوال المقبل من العام الجاري 1444، كما أن عدم الالتزام بالتعميم الذي تصدره الهيئة يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، ليتم اتخاذ الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء السعودي، تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، وصلاحية تأشيرة الزيارة للوافدين.

وبحسب بيان مجلس الوزراء وقتها، تمت الموافقة على تعديل مدة الإقامة لتكون 3 أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة 3 أشهر ومدة الإقامة 96 ساعة، وبدون رسوم.

وبإمكان الزوار استخراج تأشيرة متعددة الزيارات سارية الصلاحية لمدة سنة كاملة، والتي ستتيح لهم الإقامة في السعودية لمدة تصل إلى 90 يوماً، وهي تأشيرة لممارسة الأنشطة السياحية وأداء العمرة (باستثناء موسم فريضة الحج) ولا تشتمل ممارسة الأنشطة الأخرى مثل الدراسة.

والتأشيرة متعددة السفرات هي عبارة عن تأشيرة لممارسة الأنشطة السياحية وأداء العمرة (باستثناء موسم الحج) ولا تشتمل ممارسة الأنشطة الأخرى مثل الدراسة.

ويتطلب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إبراز جواز سفر ساري المفعول فقط، ولا يلزم الحصول على تأشيرة.