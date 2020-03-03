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السعودية تلحق بالإمارات وأمريكا وتخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

في ضوء التطورات العالمية
حسين القباني 9:06 م, الثلاثاء, 3 مارس 20 9:06 م, الثلاثاء, 3 مارس 20

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لحق البنك المركزي السعودي يوم الثلاثاء بالإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس..

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في موقعها الالكتروني: “في ضوء التطورات العالمية، قررت المؤسسة خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % إلى 1.75 % ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.25%​”.

الريال السعودي في مصر
الريال السعودي في مصر

وفي وقت سابق اليوم قرَّر البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خفض أسعارالفائدة على شهادات الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس.

ويأتي القرار أيضا اتساقًا مع قرار استثنائي مماثل اتخذه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس على الإيداعات المقوَّمة بالدولار.

وقرر بنك الاحتياط الفيدرالي، الثلاثاء، خفض الفائدة ضمن الجهود الاستثنائية لحماية الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم من تداعيات فيروس كورونا.

وتم بالإجماع تمرير قرار خفض أسعار الفائدة الاستثنائي، مما يعني أن الأسعار الحالية للفائدة تتحرك في نطاق يترواح بين 1% و1.25%.

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بقلم حسين القباني

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