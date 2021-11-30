السعودية تكشف عن خطة آلية إصدار التأشيرات المقدمة للمعتمرين حسب نوع اللقاح (مستند)

السعودية تؤكد أن متناولي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية يخضعون للحجر الصحي 3 أيام من وصولهم للمملكة

أصدرت المملكة العربية السعودية خطة عمل حول تنفيذ آلية إصدار التأشيرات المقدمة للمسافرين إليها خلال الفترة المقبلة، والتي تم تحديدها حسب نوع اللقاح.

وحسب الخطة التي حصلت “المال ” على نسخة منها فأن الخطة تتضمن توضيح الآلية المقترحة لإصدار التأشيرة لمعتمري الخارج حسب نوع اللقاح والإجراءات الوقائية المتبعة، حيث يتوقف ذلك على أن اذا كان اللقاح معتمد لدى منظمة الصحة العالمية، أو معتمد بالمملكة العربية السعودية، وذلك بموجب معايير اعتماد اللقاحات الصادرة من وزارة الصحة السعودية، وعرض لخطة العمل لتنفيذ الآلية.

وعليه فيمكن تصنيف اللقاحات وفقا لفئتين، حيث تضم الفئة ( أ ) وهي اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية والمملكة العربية السعودية، وتتضمن كل من لقاح فايزر، واسترازنيكا، وجونسون، وموديرنا.

أما الفئة ( ب ) والمعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية فقط والتي تشمل ساينو فارم، وساينوفاك.

ونصت الخطة على أنه حسب التوجيهات السابقة وما تضمنه التحديث الوارد بمعايير اعتماد اللقاحات، فانه سيكون هناك مساران لإجراءات إصدار التأشيرات.

شمل المسار الأول، أنه لا يتطلب حجر صحي عند الوصول، ويمكن للمعتمر التنقل وأداء المناسك بمجرد الوصول، أما المسار الثاني فيتطلب حجرا صحيا لمدة 3 أيام عند الوصول، ولا يمكن للمعتمر التنقل وأداء المناسك إلا بعد مرور تلك الفترة.

ونصت على أن تقوم شركة العمرة أو الوكيل الخارجي بشراء الخدمات وتكوين حزم الخدمات لبرنامج العمرة، بالاضافة إلى قيام شركة العمرة أو الوكيل الخارجي بتعبئة بيانات طلب اصدار التأشيرة.

وشملت الخطوات أيضًا، قيام شركة العمرة أو الوكيل الخارجي، بتسكين المعتمرين على برنامج العمرة، كما يتم تسجيل بيانات المعتمرين وتسجيل بيانات نوع اللقاح وارفاق شهادة اللقاح، ويتم تسجيل حجر مبدئي لتصاريح اعتمرنا للعمرة – الصلاة – الزيارة .

كما تقوم شركة العمرة أو الوكيل الخارجي بارسال طلب اصدار تأشيرة للمعتمرين، فيما يقوم النظام بالتحقق من نوع اللقاح .

وتضمن الخطة أنه إذا كان اللقاح من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فيتم تقديم فحص بتقنية ( pcr ) لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة الى السعودية، كما سيتم إصدار التأشيرة بدون تطبيق شروط الحجر المؤسسي أو وجود حجز سكن شامل 3 وجبات أو وجبتين.