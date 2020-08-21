السعودية تقيل مدير حرس الحدود وعدة مسؤولين وتحقق معهم في تهم فساد

إثر تعديات غير مشروعة على أراضي البحر الأحمر

أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن صدور أمر ملكي بإقالة مدير حرس الحدود وعدة مسؤولين وتحويلهم للتحقيق في تهم فساد.

وأوضحت الوكالة أن الأمر صدر إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر.

وتضم العلا واحدا من أضخم المشاريع السياحية التي تعمل السعودية على تنفيذها في الوقت الحالي، على ضفاف البحر الأحمر.

وأوضح الأمر الملكي أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستقوم بالتحقيق مع جميع هؤلاء المسؤولين.

وأضاف: “تجاوزت التعديات 5000 تعدي، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة”.

وتابعت: “هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً ، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها”.

وقضى الأمر الملكي بإنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي مدير عام حرس الحدود بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي أملج ، والوجه ورئيس مركز السودة.

كما جرى إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، وإعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات (المدينة المنورة ، وتبوك ، وعسير).

وتم إعفاء أمين منطقة تبوك ، ورؤساء بلديات : أملج ، والوجه ، والسودة، وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

ومنح الأمر الملكي وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات.