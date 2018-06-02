السعودية تقود مكاسب 6 بورصات عربية فى أسبوع.. وهبوط الدوحة

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 6 بورصات عربية، فى منطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضى، بقيادة السعودية ودبى، وسط تداولات ضعيفة بسبب شهر رمضان، الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين، بينما هبط مؤشرا بورصتى الدوحة والقاهرة فقط.وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد 1.5 %

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية، فى منطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضى، بقيادة السعودية ودبى، وسط تداولات ضعيفة بسبب شهر رمضان، الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين، بينما هبط مؤشرا بورصتى الدوحة والقاهرة فقط.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد 1.5 % ليسجل أكثر من 8161 نقطة، بفضل مكاسب أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة في البورصة، والتى قفز سعر سهمها بأكثر من 4.3 %، مع ارتفاع طفيف فى أسعار النفط والحماس المرتبط بالإدراج المرتقب للبورصة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ليسجل أعلى مستوياته منذ 4 سنوات.

وتقدم مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.33 % ليصل إلى 2964 نقطة، بفضل صعود سعر سهم بنك دبي الإسلامي 5.9 %، وباع المستثمرون أسهم بنك دبي الإسلامي لشراء أسهم إصدار الحقوق قبل الموعد النهائي، مما ساهم في هبوط سهم البنك 13 % منذ بداية العام حتى الآن.

وصعد مؤشرسوق مال أبوظبي العام 0.09 % ليتجاوز 4605 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الكويت كسب نفس النسبة طفيفة ليصل إلى 4736 نقطة.

وكسب مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.21 % ليزداد إلى 1266 نقطة، وصعد مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.93 % ليسجل عند 4607 نقاط.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.3 % ليصل إلى 16415، مع هبوط سعر سهم شركة السويدي إليكتريك 3.6 %، وخسر سعر سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) 2.9 %.

وانخفض مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.4 % ليصل إلى 8881 نقطة.