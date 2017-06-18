أسواق عربية

السعودية تقود مكاسب 4 بورصات والمقاطعة تدفع الدوحة لمواصلة الخسائر

خالد بدر الدينقادت بورصة السعودية صعود 4 أسواق عربية في ختام تعاملات الأحد مع تزايد الآمال بانضمام المملكة إلى مؤشر MSCI  للأسواق الناشئة، ما سيؤدى إلى جذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات إليها، تصدرت الدوحة هبوط 4  مؤشرات أخرى، بسبب استمرار مقاطعة دول عربية لها.وذكرت وكالة رويترز أن
18 يونيو، 2017 18 يونيو، 2017

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خالد بدر الدين

قادت بورصة السعودية صعود 4 أسواق عربية في ختام تعاملات الأحد مع تزايد الآمال بانضمام المملكة إلى مؤشر MSCI  للأسواق الناشئة، ما سيؤدى إلى جذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات إليها، تصدرت الدوحة هبوط 4  مؤشرات أخرى، بسبب استمرار مقاطعة دول عربية لها.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز حوالى 0.9 %  فى تعاملات متواضعة ليصل إلى 6881 نقطة وارتفع سعر سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 2.1 % بينما صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2%.

وتقدم مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.6 % ليرتفع  إلى 6853 نقطة، وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.1 %  ليسجل  إلى 13496 نقطة، كما زاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند  5249 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.8 % ليرتد إلى 9188 نقطة، بسبب عقوبات الدول عربية مع انخفاض سعر سهم بنك قطر الوطني 2.5% وخسر أيضًا مؤشر سوق مال دبي العام 0.4 % ليصل إلى 3444 نقطة، مع تراجع سعر سهم إعمار العقارية 0.9%.  

وهبط مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند 4501 نقطة، بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين حوالى 0.3 % لينزل  إلى 1323 نقطة.

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