السعودية تقود مكاسب 4 بورصات والمقاطعة تدفع الدوحة لمواصلة الخسائر

خالد بدر الدينقادت بورصة السعودية صعود 4 أسواق عربية في ختام تعاملات الأحد مع تزايد الآمال بانضمام المملكة إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ما سيؤدى إلى جذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات إليها، تصدرت الدوحة هبوط 4 مؤشرات أخرى، بسبب استمرار مقاطعة دول عربية لها.وذكرت وكالة رويترز أن



خالد بدر الدين

قادت بورصة السعودية صعود 4 أسواق عربية في ختام تعاملات الأحد مع تزايد الآمال بانضمام المملكة إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ما سيؤدى إلى جذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات إليها، تصدرت الدوحة هبوط 4 مؤشرات أخرى، بسبب استمرار مقاطعة دول عربية لها.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز حوالى 0.9 % فى تعاملات متواضعة ليصل إلى 6881 نقطة وارتفع سعر سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 2.1 % بينما صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2%.

وتقدم مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.6 % ليرتفع إلى 6853 نقطة، وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.1 % ليسجل إلى 13496 نقطة، كما زاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند 5249 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.8 % ليرتد إلى 9188 نقطة، بسبب عقوبات الدول عربية مع انخفاض سعر سهم بنك قطر الوطني 2.5% وخسر أيضًا مؤشر سوق مال دبي العام 0.4 % ليصل إلى 3444 نقطة، مع تراجع سعر سهم إعمار العقارية 0.9%.

وهبط مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند 4501 نقطة، بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين حوالى 0.3 % لينزل إلى 1323 نقطة.