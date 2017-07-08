السعودية تقود خسائر 5 بورصات فى أسبوع وصعود دبى

خالد بدر الدين تراجعت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة السعودية والكويت والدوحة بعد هبوط فى أسعار النفط ومع تصاعد أزمة مقاطعة 4 دول عربية لقطر وعدم ظهور بوادر على علاجها، رغم صدور بيان مشترك بعد اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى الق

خالد بدر الدين



تراجعت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة السعودية والكويت والدوحة بعد هبوط فى أسعار النفط ومع تصاعد أزمة مقاطعة 4 دول عربية لقطر وعدم ظهور بوادر على علاجها، رغم صدور بيان مشترك بعد اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى القاهرة يوم الخميس، بينما صعدت مؤشرات 3 بورصات بقيادة دبى وسط تعاملات متواضعة. وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية هوى بحوالى 2.99% لينزل إلى 7204 نقطة لتبلغ خسائره فى 3 الجلسات الأخيرة حوالى 4.0%. وتراجع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1.22% ليرتد إلى 6680 نقطة وبعده مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.19% لينزل إلى 8923 نقطة. وهبط أيضا مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.66 % لينخفض إلى 4396 نقطة وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.19% ليستقر عند 13370 نقطة. أما البورصات التى حققت مكاسب خلال الأسبوع الماضى فقد تصدرتها سوق مال دبى العام بصعود مؤشرها بأكثر من 0.27 % ليتقدم إلى 3401 نقطة، بينما ارتفع مؤشرا بورصتى البحرين ومسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.06% و 0.02 % ليستقرا عند1311 نقطة و 5120 نقطة على الترتيب.