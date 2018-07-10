السعودية تقود انتعاش جميع البورصات العربية لارتفاع أسعار البترول

خالد بدر الدينانتعشت جميع مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام التعاملات أمس الثلاثاء بقيادة السعودية، حيث صعد مؤشر بورصتها لأعلى مستوياته منذ أكثر من خمسة شهور؛ بفضل توقعات بنتائج مالية قوية للشركات خلال الربع الماضى وارتفاع أسعار البترول.ذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم ش

خالد بدر الدين





انتعشت جميع مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام التعاملات أمس الثلاثاء بقيادة السعودية، حيث صعد مؤشر بورصتها لأعلى مستوياته منذ أكثر من خمسة شهور؛ بفضل توقعات بنتائج مالية قوية للشركات خلال الربع الماضى وارتفاع أسعار البترول.

ذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم شركات البتروكيماويات في السعودية حققت مكاسب مع ارتفاع أسعار النفط أكثر من 1.13 دولار للبرميل، أو ما يعادل 1.13% ليتجاوز 79.2 دولار للبرميل فى العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 53 سنتًا أو 0.7% ليزداد إلى 74.38 دولار مع تزايد المخاوف من نقص المعروض العالمى.

وتوقّع بنك ميتسوبيشي UFJ اليابانى ارتفاع أسعار البترول لأعلى من 85 دولارًا للبرميل، هذا العام، مع تزايد المخاوف من هبوط الإمدادات بسبب إضراب عمال فى النرويج، وتعطل الخطوط فى ليبيا، والعقوبات الأمريكية على إيران، وتراجع إنتاج فنزويلا.

وتقدّم مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1.1% ليتجاوز 8418 نقطة بقيادة أسهم شركات البتروكيماويات بدعم من مكاسب أسعار النفط، ومنها سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات التى زاد سعر سهمها بحوالى 1%، كما صعد بفس النسبة سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، كما زادت أسعار أسهم المؤسسات المالية ومنها مجموعة سامبا المالية بحوالى 3.5%، وبنك الراجحي 1.2%.

وأسهمت النتائج المالية الفصلية القوية لبنك الكويت الوطني في دفع مؤشر سوق الكويت للصعود بحوالى 1.1% ليصل إلى 5302 نقطة، وسجل بنك الكويت الوطني زيادة 16% في صافي ربح الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الربع من العام الماضى، مما جعل سعر سهمه يكسب حوالى 0.6%، بينما ارتفع سعر سهم بيت التمويل الكويتي 1.5% وسعر سهم بنك الخليج 1.7 % .

وزاد مؤشر سوق مال أبو ظبي العام أكثر من 1.1% مدعومًا بمكاسب أسهم عقارية ومالية ليسجل حوالى 4669 نقطة مع زيادة سعر سهم شركة الدار العقارية 2.4%، وسعر سهم بنك أبو ظبي الأول 1.6%، بينما تقدم مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة أقل بلغت حوالى 2896 نقطة.

وكسب أيضًا مؤشر بورصة الدوحة حوالى 1.4% ليرتفع إلى 9396 نقطة ليسجل أعلى مستوياته منذ 30 يناير الماضى بفضل صعود سعر سهم بنك قطر الوطني 2.2%، بينما صعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.4% ليصل إلى 4498 نقطة، واستقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير عند 1335 نقطة.