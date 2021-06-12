السعودية تقصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة

أداء مناسك الحج لهذا العام سيقتصر على الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت إن وزارة الحج والعمرة أعلنت قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج في إطار المساعي لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما أفادت رويترز.

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان من الوزارة “أداء مناسك الحج لهذا العام سيقتصرعلى الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوما، أو محصن متعاف من الإصابة”.

وقالت الوزارة في بيان اليوم :” تؤكد وزارة الحج والعمرة أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي دومًا سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصًا بالغًا وعنايةً تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها؛ امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكّنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، إذ تشرفت المملكة خلال السنوات العشر الماضية فقط بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج.

إصابات كورونا في السعودية

وتراجعت الإصابات بفيروس كورونا التي أعلنتها السعودية، في الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 463703، بعد تسجيل 1175 إصابة جديدة، مقابل 1286 الخميس الماضى.

وأعلنت الوزارة 18 وفاة جديدة، لتصل الحصيلة إلى 7537.

إصابات كورونا حول العالم

وتقترب حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا من 4 ملايين شخص حول العالم، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء 175 مليون إصابة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأولى بالعالم فى تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، يأتى بعدها فى المركز الثانى عالميا البرازيل، وحلت الهند فى المركز الثالث.

فيما سجلت فرنسا تراجعا ملموسا في مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، حيث انخفض أمس الجمعة إلى 3871 حالة، وأعلنت وزارة الصحة التونسية أن مليونا و274 ألفا و840 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ(90) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.