اقتصاد وأسواق

السعودية تقرض موريتانيا 300 مليون دولار

للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
المال - خاص 10:04 م, الأحد, 17 أبريل 22 10:04 م, الأحد, 17 أبريل 22

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قامت السعودية بتحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر .

جاء ذلك بحسب بيان للمملكة نشره موقع فضائية العربية السعودية .

وأوضح أن تلك الخطوة ضمن جهود المملكة الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنموياً واقتصادياً، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.

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بقلم المال - خاص

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