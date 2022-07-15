السعودية تقرر فتح الأجواء أمام جميع الناقلات الجوية قبل زيارة جو بايدن

قالت “هيئة الطيران المدني” السعودية، إنه تقرر فتح الأجواء أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء، وذلك قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة.

فتح الأجواء أمام جميع الناقلات الجوية

أضافت في منشور لها على تويتر، في الساعات الأولى من يوم الجمعة إن هذا القرار يأتي في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالات للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزاً للربط الجوي الدولي.

زيارة جو بايدن للسعودية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان: “هذا القرار جاء نتيجة دبلوماسية الرئيس المستمرة والمبدئية مع السعودية على مدى عدة أشهر”، وفقا لما نقلته بلومبرغ. وأضاف أن الإعلان، الذي يتضمن رحلات جوية من وإلى إسرائيل، مهد الطريق لمنطقة أكثر “تكاملاً واستقراراً وأماناً”.

ويزور بايدن اليوم الجمعة السعودية، محطته الأخيرة في جولة شرق أوسطية شملت إسرائيل والضفة الغربية.

ويعقد بايدن خلال الزيارة مباحثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويحضر في اليوم الثاني لزيارته قمة مجلس التعاون الخليجي+3 والتي تضم مصر والأردن والعراق، بدعوة من الملك سلمان.

تمثل الخطوة التي اتخذتها المملكة فوزاً صغيراً لبايدن إذ يستغل زيارته للمنطقة هذا الأسبوع لتعزيز المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وبدأت السعودية في السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها عبر ممر جوي خاص للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين، بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وهاتين الدولتين. لكن إسرائيل لم تحصل بعد على مثل هذا الامتياز للرحلات الجوية المتجهة إلى آسيا والقادمة منها، بما في ذلك الصين والهند، وفق رويترز.