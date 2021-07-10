السعودية تقرر دعم أسعار البنزين إذا زاد عن “سقف معين”

وضعت السعودية حدا اقصى لسعر البنزين في المملكة، على أن تقوم بدعم السعر وتحمل الفارق في حال تجاوزت الأسعار التي تحددها لجنة المراجعة الدورية هذا السقف.

وقالت الرياض إن القرار يأتي في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن السعودية قررت تثبيت الحد الأقصى لسعر البنزين عند المستوى المحدد في يونيو الماضي.

وأسعار البنزين المحددة لشهر يونيو الماضي (والتي ستكون هي الحد الأقصى) محددة عند 2.18 ريال للتر/ بنزين أوكتان 91، و2.33 ريال للتر/ بنزين أوكتان 95.

وستكون هي الحد الأقصى لأسعار البنزين، وربما تقل إذا تراجعت أسعار النفط.

وقالت الوكالة إن لجنة المراجعة الدورية لأسعار البنزين قررت زيادة أسعار يوليو، لكن الدولة ستتحمل تلك الزيادة.