السعودية تقرر تعديل الرسوم الجمركية لـ 99 سلعة

قررت السعودية تعديل الرسوم الجمركية لـ 99 سلعة، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية نقلا عن جريدة أم القرى السعودية اليوم الأحد.

وذكر القرار أنه بناءً على طلب كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة رفع الرسوم الجمركية لعدد (99) سلعة.

ويشمل القرار تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وتم تعديل الرسوم أيضا وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 25/ 4/ 1442ه، وقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية.