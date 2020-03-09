السعودية تقرر تعجيل إقامة الصلوات وتسريع خطبة الجمعة ووقف إفطار الصائمين ومنع الاعتكاف

حرصا على سلامة المصلين ومرتادي المساجد، وتعزيزا للإجراءات الاحترازية لعدم انتشاره.

قررت السعودية اليوم تعجيل إقامة الصلوات وتسريع خطبة الجمعة ووقف إفطار الصائمين ومنع الاعتكاف في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم, قرارًا يتضمن تقليص المدة بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق في الصلوات الخمس، وأن لا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15دقيقة.

كما قرر إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور من المساجد، وإزالة أكواب المياه المستعملة التي بجانب برادات المياه.

وأوضح أن ذلك في سياق متابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمستجدات فيروس كورونا (COVID19)، وحرصا على سلامة المصلين ومرتادي المساجد، وتعزيزا للإجراءات الاحترازية لعدم انتشاره.