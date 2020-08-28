السعودية تقرر استئناف حركة الشاحنات عبر ميناء ضبا

المملكة توافق على تخفيف الإجراءات الاحترازية لحركة الشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة على مرحلتين

قررت المملكة العربية السعودية استئناف حركة الشاحنات عبر ميناء ضبا السعودي، والتى تحمل السلع الأساسية وشاحنات الترانزيت التى تعبر إلى الدول المجاورة بما يتوافق مع الشروط المطبقة على المنافذ البحرية

وأكدت المملكة في منشور لها الموافقة على تخفيف الإجراءات الاحترازية لحركة الشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة على مرحلتين

ونص المنشور على تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية التى تطبقها الدول الأخرى على سائقي الشاحنات القادمة من المملكة أعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وكذلك الاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سارقي الشاحنات بفيروس الكورونا .

ومن ناحيته رحب عبد الرحمن داوود مدير شركة نما للملاحة بقرار المملكة بعودة العمل على الخط الملاحي سفاجا ضبا بعد فترة توقف منذ أعلنت المملكة عن عدة شروط تتعلق بسفر الشاحنات فقط دو السابقين على أن يتم تفريغها فقط بميناء ضبا إعادتها مرة أخرى ليتم نقل الصادرات المصرية عليها لباقي دول الخليج

وقال داوود ان كثير من الشركات العاملة على الخط توقفت بسبب عزوف السابقين عن العمل بسبب تلك الضوابط وهو ما أدى لتراجع حركة العمل ما اضطر الشركات إلى التنسيق بينها لتسيير عبارة واحدة أسبوعيا

وأضاف داوود أن الشركات ترحب بقرار المملكة لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لشهادات سلبي كورولا متوقعا انتعاش فى عدد الرحلات عبر الخط الملاحي سفاجا ضبا