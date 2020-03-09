السعودية تقدم دعما ماليا لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة «كورونا»

أعلنت وكالة الأنباء السعودية « واس » أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه بتقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد .
و قالت الوكالة إن ذلك يأتي استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول ، بتكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا .
و قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة : “إن هذا التوجيه السامي يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ، و يعكس حرصها على تسخير إمكاناتها و مواردها في خدمة القضايا الإنسانية” .