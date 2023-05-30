السعودية تفوّض وزير النقل للتباحث مع مصر بشأن اتفاقية لتسهيل عبور السفن لقناة السويس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة، وفقًا لما أكدته وكالة أنباء السعودية (واس).

وكان من بين ما انتهت إليه الجلسة ما يلي: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، وهيئة قناة السويس في جمهورية مصر العربية، للتعاون في مجال تطوير عبور سفن النزهة وسفن الشحن عبر قناة السويس.

وكذلك تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري، والجانب التشادي، والجانب البحريني، والجانب القطري، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر، والهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري في جمهورية تشاد، ووزارة شئون الإعلام في مملكة البحرين، والمؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر.

في مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقّاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، من فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، ولا سيما ما يتصل بتعزيز أواصر العلاقات بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في مختلف الأصعدة.

وأشاد مجلس الوزراء، في هذا السياق، بمخرجات الدورة (الخامسة) لمجلس التنسيق السعودي العراقي التي عُقدت في محافظة جدة، وما شهدته من التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، وتأكيد عزم البلدين الشقيقين رفع وتيرة تعاونهما؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة ويدفع بعجلة التنمية.