السعودية تفرض رسوما جديدة على العمالة الوافدة

RTأعلنت وزارة المالية السعودية بدء تحصيل مقابل مالي (رسوم) على العمالة الوافدة في المملكة اعتبارا من العام المقبل.وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس، إن المقابل "يدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إبدال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية".وأوضحت الوزارة أن

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أعلنت وزارة المالية السعودية بدء تحصيل مقابل مالي (رسوم) على العمالة الوافدة في المملكة اعتبارا من العام المقبل.

وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء أمس، إن المقابل “يدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إبدال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية”.

وأوضحت الوزارة أن حجم “المقابل المالي يتراوح ما بين 300 إلى 400 ريال في العام 2018″، مضيفة أن دفعه سيجري “حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية”.

وتطبق السعودية حاليا رسوما على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية، لكن الإجراء الجديد يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من “الوطنية” في الشركات، بحسب الوزارة.

وطبقت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارا من مطلع يوليو الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي عن كل مرافق، يرتفع حتى 400 ريال شهريا بحلول 2020.

ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين (سعودة) العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وتستهدف السعودية في مشروع “رؤية 2030” خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% ، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”.

وتسعى الدولة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8%، مقارنة مع 12.7% في الربع الأول.



ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة، مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.