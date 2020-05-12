السعودية تفرض حظر تجوال كامل خلال عيد الفطر

فرضت السلطات السعودية، في بيان لها اليوم، حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بكافة أنحاء المملكة خلال عطلة عيد الفطر تمتد من 23 إلى 27 مايو الجاري

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوال كامل خلال فترة عيد الفطر.

وشددت الوزارة على الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، أثناء فترة الأعياد، ومن ذلك منع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، بحسب “عكاظ”.

وفرضت السلطات السعودية، في بيان لها اليوم، حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بكافة أنحاء المملكة خلال عطلة عيد الفطر تمتد من 23 إلى 27 مايو الجاري.

وأشار مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية الإجراءات المتبعة في فترة الأعياد التي تمتد من بداية يوم السبت 30 رمضان 1441 هجرية الموافق 23 مايو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 ميلادية، مؤكدا منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة خلال هذه الفترة.

ولفت الوزارة إلى الإجراءات المتبعة في الفترة المتبقية من الشهر الفضيل والتي تبدأ من بداية يوم الخميس 21 رمضان 1441 الموافق 14 مايو 2020، حتى نهاية يوم الجمعة 29 رمضان 1441 هجرية الموافق 22 مايو 2020 ميلادية، والتي تتضمن الاستمرار بالسماح للأنشطة الاقتصادية والتجارية في العمل المستثناة بقرارات سابقة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

بالإضافة إلى السماح بالتجول أثناء النهار لمدة (8) ساعات، من الساعة (9) صباحًا إلى الساعة (5) مساءً، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة، التي يستمر فيها منع التجول، بالإضافة إلى منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل.