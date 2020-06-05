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السعودية تفرض حظر التجول في جدة لمدة أسبوعين

اعتبارًا من الساعة الثالثة مساء حتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين بدءًا من غد السبت، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.
هيثم سمير 4:44 م, الجمعة, 5 يونيو 20 4:44 م, الجمعة, 5 يونيو 20

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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، إعادة فرض حظر التجول في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، اعتبارًا من الساعة الثالثة مساء حتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين بدءًا من غد السبت، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنك الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السلطات علّقت أيضًا العمل في مقارّ العمل والصلاة بالمساجد.

​ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي قوله: “استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًّا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع”.

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بقلم هيثم سمير

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