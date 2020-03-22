السعودية تفرض حظرا للتجول لمدة 21 يوما

من الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 6 صباحًا

فرضت السعودية حظرا للتجول من الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا بداية من مساء اليوم الإثنين 23 مارس.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية القرار حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويقتضي القرار منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الإثنين.

كما يتضمن القرار أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وإلزام كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

ويستثنى من منع التجول العاملين في القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة الحظر.

ويشمل ذلك موظفي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية.

وتضمن القرار حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع.

وكانت السعودية قد أعلنت أمس عن قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث سجلت 119 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 511، وهو الأعلى حتى الآن بين دول الخليج العربية.