السعودية تفرض حظرا كاملا للتجوال في مكة والمدينة المنورة

قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إنه تم حظر التجوال في أرجاء مدينتي مكة المكرمة و المدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر ، خشية فيروس كورونا .

السعودية : قرار حظر التجوال الكامل خشية كورونا وصدر بأمر ملكي ويشتمل على استثناءات

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن المصدر أن تلك الخطوة في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

ويتضمن قرار حظر التجوال، منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل القرار منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، بحسب أمر ملكي.

وشمل القرار السماح في أضيق نطاق لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين؛ وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا.

وكما يُسمح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

الداخلية السعودية تهيب بخروج الكبار في الحالات الضرورية فقط

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصاً على عدم تعريض الأطفال لأسباب انتقال العدوى.

وقررت منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.

كما قررت قصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشار إليهم في البند “ثانياً” على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين استخدام خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وأكدت الوزارة للعموم أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

كما دعت الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

الإصابات بفيروس كورونا تتركز في مكة والمدينة بحسب إعلان الأربعاء

ويأتي القرار الجديد ضمن تدابير واسعة اتخذتها السعودية لمواجهة فيروس كورونا الذي أصاب الأربعاء، رصد 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 1720.

وتوزعت الإصابات الجديدة على عدة مدن سعودية على النحو التالي: 78 في المدينة المنورة، و55 في مكة، و7 في الرياض، و6 في القطيف، و3 في جدة، و3 في الهفوف، و2 في تبوك، و2 في الطائف.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة في السعودية متصلة بفيروس كورونا: 3 لمقيمين وواحدة لمواطن سعودي في المدينة المنورة، وحالة لمقيم في الرياض، وحالة لمقيم في مكة، وبالتالي وصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا في السعودية إلى 16 حالة.

من جهة أخرى، تم تسجيل 99 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 264 في السعودية.

وكانت السعودية دعت المسلمين الذين يعتزمون أداء فريضة الحج هذا العام التريث قبل إبرام عقود رحلات الحج في ظل غياب رؤية واضحة لتطورات انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر بنتن، مؤخرا إن المملكة قلقة بشأن سلامة الحجاج، وحث الناس على “التريث قبل إبرام عقود (الحج)”.

وكان من المتوقع سفر نحو مليوني شخص إلى مكة والمدينة في شهري يوليو وأغسطس المقبلين لأداء شعائر الحج.

وسبق أن علقت السعودية أداء العمرة، واتخذت قرارات بحق ما يعرف بأنها أقدس بقاع الأرض لدى المسلمين متعلقة بالحظر وسط تأييد للهيئات الدينية السعودية وغيرها بمختلف العالم للقرار.