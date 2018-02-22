السعودية تفرج عن 9 صيادين إيرانيين بعد احتجازهم عامين

رويترز قال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم إن السلطات السعودية أفرجت عن 9 صيادين إيرانيين تحتجزهم منذ عامين، بينما قال شقيق صياد عاشر إنه قتل في واقعة الاحتجاز. وتصاعدت حدة التوتر بشدة في السنوات القليلة الماضية بين إيران والسعودية. ويدعم البلدان، على أسس طائفية غالبا، قوى متناحرة في صراعات بالشرق

رويترز



قال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم إن السلطات السعودية أفرجت عن 9 صيادين إيرانيين تحتجزهم منذ عامين، بينما قال شقيق صياد عاشر إنه قتل في واقعة الاحتجاز.

وتصاعدت حدة التوتر بشدة في السنوات القليلة الماضية بين إيران والسعودية. ويدعم البلدان، على أسس طائفية غالبا، قوى متناحرة في صراعات بالشرق الأوسط.

وأفرجت السلطات السعودية عن الرجال التسعة في قارب بالمياه الإقليمية الإيرانية يوم الأربعاء وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني صورا لاستقبال أسرهم لهم.

ولم يتسن الوصول للسلطات السعودية للتعليق. وكانت الرياض قطعت كل علاقاتها بطهران في عام 2016.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مسؤول محلي بمدينة بوشهر بجنوب البلاد قوله إن خفر السواحل السعودي ألقى القبض على الصيادين في الخليج واتهمهم بدخول المياه الإقليمية السعودية.

وأضاف المسؤول أن خفر السواحل أطلق الرصاص على مالك القارب ”ولم يعثر له على أثر“. وقال صياد للتلفزيون الرسمي ”إن أخيه قتل“ في الحادث وإن ”جثته لا تزال موجودة في مشرحة بالسعودية“.

وقال التلفزيون الرسمي إن صيادين آخرين لا يزالون في الحجز بالسعودية.