السعودية تفتش الأمراء والوزراء في المطارات دون أي استثناء

وكالات: وجّه وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بتفتيش أمتعة الأمراء والوزراء في المطارات من دون أي استثناء. وقالت الوزارة، أمس: «إن وزير الداخلية السعودي والجهات المختصة في الجوازات وجهت بعدم تطبيق أي استثناءات في تفتيش أمتعة كل من يقدم للمملكة أياً كان ومن دون استثن

وكالات:

وجّه وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بتفتيش أمتعة الأمراء والوزراء في المطارات من دون أي استثناء.

وقالت الوزارة، أمس: «إن وزير الداخلية السعودي والجهات المختصة في الجوازات وجهت بعدم تطبيق أي استثناءات في تفتيش أمتعة كل من يقدم للمملكة أياً كان ومن دون استثناء».





وأضاف البيان أن «هذا التوجيه يأتي بغاية الحرص على ذلك، وتطبيق التفتيش على الأمراء ومرافقيهم والوزراء وكبار المسؤولين من دون استثناء، وإجراء التفتيش الدقيق على جميع الأمتعة من دون استثناء، بما في ذلك الحقائب اليدوية والطرود الخاصة في جميع منافذ الدخول والخروج جواً وبراً وبحراً، وعلى مستخدمي طائرات الأسطول الملكي والطائرات الخاصة والطائرات الأخرى، ووسائل النقل كافة، وعدم قبول إنهاء إجراءات الخروج أو الدخول للسعودية في المنافذ كافة لأصحاب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو العادية إلا بحضور صاحب الشأن شخصياً».