السعودية تفتتح 300 دار سينما بدءا من مارس

خالد بدر الدين: أعلن عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودى، في بيان اليوم الإثنين، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح أكثر من 300 دار السينما تضم حوالى 2000 شاشة عرض في المملكة بحلول عام 2030. وأضاف عواد بن صالح أنه من من

خالد بدر الدين:

أعلن عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودى، في بيان اليوم الإثنين، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح أكثر من 300 دار السينما تضم حوالى 2000 شاشة عرض في المملكة بحلول عام 2030.

وأضاف عواد بن صالح أنه من من المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

وذكرت وكالة بلومبرج ان السعودية ستبدأ فى منح ترخيصات دور السينما لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما كجزء من خطة المملكة لإحياء صناعة التسلية والترفيه مع فتح أول دار عرض مارس القادم.