السعودية تغرد منفردة.. وهبوط بورصة الدوحة

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات معظم البورصات العربية، خلال الأسبوع الماضي بقيادة الدوحة، والإمارات "دبي، وأبو ظبى"، وسط تعاملات متواضعة قبل الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بينما صعد مؤشر بورصة الرياض فقط، بفضل تعيين الأمير محمد بن سلمان، وليًا للعهد، وإعلان مؤسسة مورجان ستانلي لمؤشرات الأسواق العالمية عزم

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية، خلال الأسبوع الماضي بقيادة الدوحة، والإمارات “دبي، وأبو ظبى”، وسط تعاملات متواضعة قبل الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بينما صعد مؤشر بورصة الرياض فقط، بفضل تعيين الأمير محمد بن سلمان، وليًا للعهد، وإعلان مؤسسة مورجان ستانلي لمؤشرات الأسواق العالمية عزمها رفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 8.87 %، خلال الأسبوع الماضي ليرتفع إلى 7426 نقطة، ليسجل أعلى مستوياته منذ 20 شهرًا مع ابتهاج المستثمرين بقيام مؤسسة مورجان ستانلي لمؤشرات الأسواق العالمية، بوضع بورصة الرياض في قائمة ملاحظة لرفع محتمل للتصنيف، لتندرج ضمن الأسواق الناشئة.

وهوى مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 2.5 % ليصل إلى 9030 نقطة مع موجة هبوط استمرت 4 جلسات خلال الأسبوع الماضي لتبلغ خسائر المؤشر 11.6 % منذ 5 من يونيو الجاري حينما قطعت السعودية، و3 دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية، ووسائل النقل مع الحكومة القطرية.

انخفض مؤشر بورصة مسقط بحوالى 2.5 %، ليرتد إلى 5118 نقطة، وهبط مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 1.6 %، لينخفض إلى 3402 نقطة، والمؤشر العام لسوق مال أبوظبي العام، الذي تراجع بحوالي 1.5 % لينزل إلى 4432 نقطة، مع استمرار هبوط أسعار البترول لأدنى مستو هذا العام.

وتراجع مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 1 %، ليصل إلى 1313 نقطة، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة أقل بلغت 0.6 %، ليهبط إلى 6772 نقطة، بينما خسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.46 %، ليستقر عند 13417 نقطة.