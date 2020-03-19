السعودية تعلن وصول إصابات «كورونا» إلى 238 .. و8 تماثلوا للشفاء

المصابون بالفيروس حول العالم بلغ عددهم 220 ألف حالة

أكدت اللجنة السعودية المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا أهمية استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع والعشرين اليوم برئاسة وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في السعودية والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة.

وقال الدكتور العبد العالي “سجل في المملكة حتى الآن 238 حالة مؤكدة بزيادة 67 حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي.

وأشار إلى أن معظم الحالات (180) حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، بينما كانت (54) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة.

وأكد المتحدث الرسمي للصحة أنه شفيت (8) حالات، وتبقى (230) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.

وبين أن الحالات المصابة تشمل ( 115 من الذكور و 123 من الإناث) وجميعهم بالغون (متوسط أعمارهم 45 عاما) باستثناء 6 أطفال ومن بين الحالات 151 من السعوديين، و87 من غير السعوديين، مشيرا إلى أن إجمالي حالات الحجر والعزل الصحي بلغ حوالي (9500) حالة تراكمياً، بينما الفحوص المخبرية المتقدمة تجاوزت (14) ألف فحص، كما بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 240 ألف.