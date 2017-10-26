السعودية تعلن فجأة طرح نيوم فى الأسواق المالية

خالد بدر الدين:أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لوكالة رويترز، في مقابلة أجريت معه مساء الأربعاء، أن المدينة العملاقة البالغة قيمتها 500 مليار دولار التي تخطط السعودية لإنشائها ستطرح في الأسواق المالية بجانب شركة أرامكو السعودية، في إطار مساعي تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على ا

خالد بدر الدين:

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لوكالة رويترز، في مقابلة أجريت معه مساء الأربعاء، أن المدينة العملاقة البالغة قيمتها 500 مليار دولار التي تخطط السعودية لإنشائها ستطرح في الأسواق المالية بجانب شركة أرامكو السعودية، في إطار مساعي تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.

يمثل هذا الإعلان المفاجئ الحلقة الأحدث والأكثر استثنائية في سلسلة من برامج الخصخصة بقيادة الطرح الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة.

وتهدف عمليات البيع إلى تعزيز الاقتصاد السعودي وخلق وظائف لملايين الشبان.

وقال الأمير محمد بن سلمان “أول مدينة رأسمالية في العالم..هذا هو الشيء الفريد الذي سيحدث ثورة.

وأضاف: بلا شك سيتم طرح نيوم في الأسواق في نهاية المطاف، أول منطقة تطرح في الأسواق العامة، يبدو الأمر كما لو أنك تطرح مدينة نيويورك في الأسواق.

وذكر ولي العهد أن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية يمضي قدما صوب التنفيذ العام القادم، نافيا تقارير عن تأجيله، ومضيفا أنه قد يتم تقييم الشركة بأكثر من تريليوني دولار.

جاءت تصريحات الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي جذب نحو أربعة آلاف مندوب من أنحاء العالم إلى الرياض هذا الأسبوع وستقام المنطقة التجارية والصناعية التي تعرف باسم ”نيوم“ على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، وستمتد إلى الأردن ومصر، وجرى الإعلان عن المدينة يوم الثلاثاء خلال مؤتمر استثماري عالمي يستمر ثلاثة أيام.

وتقع المنطقة بجوار البحر الأحمر وخليج العقبة وبالقرب من ممرات بحرية تجارية تستخدم قناة السويس، وستكون بوابة لجسر الملك سلمان المقترح الذي سيربط بين مصر والسعودية.

وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن مدينة نيوم ستكون مملوكة للصندوق بالكامل لحين إدراجها، وستجذب استثمارات من شركات في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات المتقدمة والترفيه.

وقال الأمير محمد بن سلمان: لن تدرج في الأسواق حتى تختمر الفكرة بشكل كاف، قد يكون الإدراج بعد 2030، وقد يكون قبل ذلك، لكن الفكرة والاستراتيجية أن يتم الطرح في نهاية المطاف.

ولن تتبع المدينة الجديدة القواعد واللوائح المعمول بها في بقية السعودية التي تطبق أحكام الشريعة.

فالمدينة الجديدة ستوفر لسكانها نمط حياة أكثر تحررا، وتسمح بإقامة الحفلات الموسيقية والترفيه في منطقة نائية من المملكة.

وبدأت البلاد بالفعل في تخفيف بعض القواعد القديمة، بما في ذلك حظر قيادة النساء للسيارات.

