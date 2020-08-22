السعودية تعلن عودة موظفي القطاع الحكومي لمقرات العمل 30 أغسطس

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تعميما بعودة جميع موظفي القطاع العام إلى مقار أعمالهم؛ وذلك بدءً ا من الأحد 11 المحرم 1442هـ/30 أغسطس 2020.

وشددت على الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في مقرات العمل.

ووفق صحيفة عكاظ السعودية قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر حسابه في «تويتر» «يوم الأحد 11 من محرم 1442 عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية».

وأضاف: «لسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمين بتطبيقها».