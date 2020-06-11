رياضة

السعودية تعلن عودة النشاط الرياضي بدون جمهور

استئناف المنافسات اعتباراً من 4 أغسطس 2020
المال - خاص 12:39 ص, الجمعة, 12 يونيو 20 12:39 ص, الجمعة, 12 يونيو 20

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أعلنت وزارة الرياضة السعودية استئناف النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من الأحد 21 يونيو الجاري، بما في ذلك تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي في تويتر، أن التدريبات ستعود في مختلف الألعاب الرياضية في الموعد المذكور، على أن تقرر الاتحادات الرياضية مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من الثلاثاء 4 أغسطس 2020.

ولفتت الوزارة إلى استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات والتي ستصدر خلال الأيام القادمة.

وقالت إن الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة السعودي أصدر قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر.

جدير بالذكر أن السعودية أصدرت في منتصف مارس الماضي، قرارا بتعليق النشاط الرياضي وكافة البطولات ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

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بقلم المال - خاص

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