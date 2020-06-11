السعودية تعلن عودة النشاط الرياضي بدون جمهور

أعلنت وزارة الرياضة السعودية استئناف النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من الأحد 21 يونيو الجاري، بما في ذلك تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي في تويتر، أن التدريبات ستعود في مختلف الألعاب الرياضية في الموعد المذكور، على أن تقرر الاتحادات الرياضية مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من الثلاثاء 4 أغسطس 2020. وزارة الرياضة وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب#نعود_بحذر pic.twitter.com/e7ohMqo6Yz— وزارة الرياضة (@gsaksa) June 11, 2020

ولفتت الوزارة إلى استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات والتي ستصدر خلال الأيام القادمة.

وقالت إن الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة السعودي أصدر قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر.

جدير بالذكر أن السعودية أصدرت في منتصف مارس الماضي، قرارا بتعليق النشاط الرياضي وكافة البطولات ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.