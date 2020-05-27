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السعودية تعلن رفع تعليق حضور العاملين في القطاع الخاص لمقار أعمالهم

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية اليوم رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص. وقالت وكالة الأنباء السعودية و.أ.س إن الوزارة قررت تقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، الذي كان مقررًا كإجراء احترازي ووقائي…

محمود خاطر 4:41 م, الأربعاء, 27 مايو 20 4:41 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية اليوم رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص.

وقالت وكالة الأنباء السعودية و.أ.س إن الوزارة قررت تقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، الذي كان مقررًا كإجراء احترازي ووقائي ضمن مجموعة من القرارات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن على الجهات في القطاع الخاص كافة، أن تبدأ بالعمل وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والجهات الإشرافية.

ووأكدت أنه عاى تلك الجهات تجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وذلك لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة.

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بقلم محمود خاطر

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