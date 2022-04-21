أعلنت وزارة التخطيط الأردنية والسفارة السعودية في عمان اليوم الخميس تحويل 50 مليون دولار هي الشريحة الرابعة من منحة قدمتها الرياض بقيمة 250 مليون دولار لدعم الموازنة العامة الأردنية على مدى خمس سنوات.

وأكد وزير التخطيط الأردني بالوكالة يوسف الشمالي، خلال مؤتمر صحفي مع السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري، أهمية الدعم التنموي المقدم من السعودية، والذي مكن الحكومة الأردنية من تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المرتبطة بتداعيات اللجوء السوري وتداعيات انتشار فيروس كورونا.

دعم الموازنة العامة الأردنية

وأشار الشمالي إلى تخصيص السعودية 1.25 مليار دولار في إطار المنحة الخليجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف قطاعات، ومساهمتها في تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة، بالإضافة إلى تقديم منح بلغت قيمتها 130 مليون دولار لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.

وأشاد الشمالي بعمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن بالسعودية، معربا عن تطلع الأردن الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات على مختلف الصعد.

بدوره، أكد السفير السعودي أن تحويل الشريحة الرابعة يأتي امتدادا واستمرارا لالتزام السعودية بالوقوف إلى جانب الأردن ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة في يونيو من العام 2018، والتي تصب في اتجاه دعم الاقتصاد الأردني.

وقال السديري إن الاقتصاد الأردني متين وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته وواجهت دول المنطقة ككل، لا سيما في العقد الماضي إثر التداعيات الإقليمية التي ألمت بالمنطقة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.