السعودية تعلن تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار

أعلنت السعودية ، الإثنين، تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار .

جاء ذلك بخسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، وفق قناة العربية.

وأفاد الوزير بإطلاق مُبادرة تحفيز الصناعة المحلية لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية.

وأشار إلى أنه تم تأسيس “شركة الصندوق الصناعي للاستثمار”، التي ستشارك القطاع الخاص في استثمار الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات الاستراتيجية والنوعية.

كما ستساهم الشركة في تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين في التوسع في مجالات القطاعات المستهدفة، و رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.