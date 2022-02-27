طاقة

السعودية تعلن الكشف عن عدد كبير من حقول الغاز الطبيعي

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، إن شركة "أرامكو"، تمكنت من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية
منتصر محمود 2:33 م, الأحد, 27 فبراير 22 2:33 م, الأحد, 27 فبراير 22

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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي على أراضيها.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، إن شركة “أرامكو”، تمكنت من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وأضاف أنه تم اكتشاف حقل “شدون” للغاز الطبيعي، في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلو متراً جنوب شرق مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر “شدون -1” بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات.

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وتم كذلك اكتشاف حقل “شهاب” للغاز الطبيعي، في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلو متراً جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر “شهاب -1” بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

كما تم اكتشاف حقل “الشرفة” للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضاً على بعد 120 كيلو متراً جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر “الشرفة -2” بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلاً من المكثفات.

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وتم كذلك اكتشاف حقل “أم خنصر” للغاز الطبيعي غير تقليدي، في منطقة الحدود الشمالية على بعد 71 كيلو متراً جنوب شرق مدينة عرعر، بعد أن تدفق الغاز من بئر “أم خنصر-1” بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلاً من المكثفات.

وتم أيضاً اكتشاف حقل “سمنة” للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كيلو متراً جنوب غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الغاز من بئر سمنة -2 بمعدل 5.8 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 24 برميلاً من المكثفات، كما تدفق الغاز من بئر “سمنة -104001” بمعدل 11.6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 169 برميلاً من المكثفات، وتدفق الغاز من بئر “سمنة -6” بمعدل 9.25 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم.

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يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية، أمين الناصر، كان قد صرح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن المملكة العربية السعودية ستصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي بحلول عام 2030.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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