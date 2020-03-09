نقل وملاحة

السعودية تعلن اسئناف رحلات الطيران مع مصر يومي الثلاثاء والأربعاء

كانت السعودية قررت منع حركة السفر من وإلى 14 دولة بينها مصر لمواجهة فيروس كورونا الذي دخل إليها مسجلا 20 حالة
المال - خاص 12:03 ص, الثلاثاء, 10 مارس 20 12:03 ص, الثلاثاء, 10 مارس 20

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أعلنت سفارة السعودية لدى مصر بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء، وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة

وكانت السعودية قررت منع حركة السفر من وإلى 14 دولة بينها مصر لمواجهة فيروس كورونا الذي دخل إليها مسجلا 20 حالة

وأكدت أنه على المواطنين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات.

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بقلم المال - خاص

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