السعودية تعلن إيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري

أعلنت السعودية اليوم الأحد إيداع 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وتمديد ودائع سابقة حجمها 2.3 مليار دولار.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكدت وزارة المالية في المملكة أنها قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

وقالت الوزارة إنها تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة “كوفيد-19” بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي.

وأوضحت في بيان صحفي، أن المملكة تعدّ من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة.

كما أكدت أنها قدمت وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.



وأفادت الوزارة أن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليارات دولار، تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخراً للمملكة من صندوق النقد الدولي.